Economia Saneago leva campanha de consumo consciente ao Shopping Flamboyant Stand com personagens lúdicos ficará presente no local até o próximo domingo (9)

Em celebração ao dia mundial do Meio Ambiente, a Saneago lançou, nesta quarta-feira (5), a campanha Consumo Consciente Preserva o Meio Ambiente, no Shopping Flamboyant. A estrutura, voltada a princípio para crianças, ficará montada no segundo piso do Shopping até o próximo domingo (9). Com entrada gratuita, o espaço conta com jogos e atividades educativas, que vi...