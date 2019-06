Economia Saneago abre processo para contratação imediata em segurança do trabalho com salário de R$ 4,2 mil São 24 vagas distribuídas para 18 municípios com carga horária de 40h semanais

A Saneago abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária com 24 vagas abertas para o cargo de técnico em segurança do trabalho. O salário é de R$ 4.240,86, para carga horária de 40 horas semanais. A contratação dos aprovados será imediata, com vigência temporária pelo período de 12 meses. Os aprovados serão distribuídos para lotação nos municí...