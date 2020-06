Economia Sandro Mabel culpa governador por cenário atual da pandemia no Estado Contrário ao isolamento 14 dias por 14, presidente da Fieg sugere prevenção e até uso de cloroquina e hidroxicloroquina como opção para tratamento precoce da Covid-19

Atualizada às 18h48 O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, culpou o governador Ronaldo Caiado (DEM) pelo crescimento no número de mortes de goianos por conta da Covid-19. Isso ocorreu em reunião online organizada pela entidade com jornalistas, prefeitos, presidentes de sindicatos e outras organizações na tarde desta segund...