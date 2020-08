Economia Samsung oferece cursos online gratuitos sobre tecnologia; veja como se inscrever As capacitações abordam diversos temas, como desenvolvimento de aplicativos, ciência de dados, inteligência artificial, jogos digitais e realidade aumentada

Maior campeã da Folha Top of Mind 2019, a Samsung oferece cursos e treinamentos gratuitos na área de tecnologia, por meio do programa Samsung Ocean, em sedes em São Paulo e em Manaus (AM). Por causa da pandemia, a fabricante sul-coreana disponibilizou os cursos de forma online, que antes ocorriam exclusivamente em três laboratórios de inovação da Samsung no país: ...