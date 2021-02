Economia Samsung lança Galaxy S21 no Brasil com preços a partir de R$ 5.999 Os telefones vêm sem carregador e fone de ouvido na caixa

O novo celular de primeira linha da Samsung, o Galaxy S21, começa a ser vendido no Brasil nesta quarta-feira (10) com preços que variam entre R$ 5.999 e R$ 10.499, a depender do modelo. Assim como os mais recentes iPhones, no entanto, os telefones vêm sem carregador e fone de ouvido na caixa. Quem adquirir um Galaxy S21 no período de pré-venda poderá solicitar um ada...