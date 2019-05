Economia Sama demite 281 funcionários nesta sexta-feira, em Minaçu Sem um parecer do STF sobre a continuidade da produção na mina de amianto da Sama, seus funcionários serão demitidos, com forte impacto na economia do município

A Sama Minerações, empresa do grupo Eternit e proprietária da mina de amianto crisotila Cana Brava, em Minaçu, Norte do Estado, demitirá nesta sexta-feira seus 281 funcionários. A medida deve provocar um forte impacto na economia do pequeno município, que tem 30% de sua arrecadação provenientes das atividades da mina. Mas, com o efeito cascata, a expectativa é de que a...