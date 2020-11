Economia Salário integral deve ser a base, diz superintendente

O cálculo do 13º salário pode sofrer alterações para quem teve o contrato suspenso ou a redução da jornada durante a pandemia. Segundo dados do Ministério da Economia, Goiás é o décimo em número de acordos no País pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Dos 19,3 milhões feitos no País de abril até a última segunda-feira (09), o Estado somou 501,8 mil...