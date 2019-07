Economia Saiba como trabalhar no Enem 2019; inscrições terminam nesta segunda-feira (22) A atividade desenvolvida pelos aplicadores do exame tem o valor de R$ 342 por dia, valor equiparado ao da hora do servidor público do Poder Executivo Federal de R$ 28,50

As inscrições para os interessados em trabalhar como fiscal na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 terminam nesta segunda-feira, 22. De acordo com as determinações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para atuar nos dias de aplicação das provas do Enem, os candidatos precisam ter en...