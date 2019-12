Economia Saiba como fazer um bolão da Mega da Virada de R$ 300 milhões Apostas compartilhadas podem ser feitas até as 17h desta terça-feira (31) nas lotéricas

A Caixa estima que o prêmio da Mega da Virada deve chegar a 300 milhões de reais. Quem ainda não fez suas apostas, pode fazê-las até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro em qualquer lotérica do país, e até as 18h no Portal Loterias Online. Essa é a 11ª edição do concurso especial Mega da Virada. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, vésper...