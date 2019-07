Economia Saiba como consultar o saldo de contas ativas ou inativas do FGTS Governo deve anunciar nesta semana a liberação de saques

A expectativa é que o governo federal anuncie nesta quinta-feira (18) a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para contas ativas e inativas. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a previsão é de liberar R$ 42 bilhões com a medida. Dessa maneira, já tem gente coçando a mão para saber quanto poderá sacar. O trabalhador que já qui...