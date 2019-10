Economia Saiba as lições do ex-jogador Kaká aos investidores Aos 37 anos, ex-jogador aplica em imóveis e na Bolsa e prepara entrada na gestão esportiva

O ex-jogador Kaká olha sua imagem comemorando um gol num de seus primeiros jogos como profissional e dá risada. Era um menino feliz, de braços levantados e meio desengonçado, brincando com o que amava. "Quando você é mais novo, não pensa no que faz: eu ia lá e fazia", diz ele. "Mais para o fim da carreira, eu pegava a bola e dificilmente saia correndo só na intuição. C...