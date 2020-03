A Secretaria Estadual de Saúde recomendou, por meio de Nota Técnica, a interrupção, a partir desta quarta-feira (18), de atividades em estabelecimentos comerciais abertos ao público que envolvam aglomeração de pessoas, como bares, restaurantes, lojas de conveniências e distribuidoras de bebidas, como medida preventiva à propagação do novo coronavírus. A expectativa é que decreto do governo de Goiás regulamente o funcionamento do comércio no Estado nos mesmos termos. O documento deve ser publicado ainda nesta terça-feira (17), em edição suplementar do Diário Oficial do Estado.

A Nota Técnica a qual o POPULAR teve acesso aponta que as mudanças não atingem as entregas de alimentos de restaurantes e estabelecimentos comerciais como supermercados, farmácias e padarias. A Secretaria de Saúde também recomenda no documento o fechamento de shoppings centers, cinemas, feiras populares, camelódromos, clubes recreativos, academias, exposições, teatros, museus, boates e casas noturnas. Atividades em áreas comuns de condomínios também devem ser interrompidas.

A Nota Técnica reitera anúncio feito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), nessa segunda-feira (16), em coletiva de imprensa, sobre o fechamento das portas do comércio em Goiás. A paralisação deve ocorrer a partir de quinta-feira (19). A decisão foi divulgada após reunião com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), no Paço Municipal, e faz parte de medidas conjuntas de prevenção por conta da pandemia de coronavírus. A publicação da nota foi adiantada pelo POPULAR na manhã desta terça.