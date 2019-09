Economia Saúde impulsiona turismo em Goiânia Grande número de especialistas e tecnologia avançada fazem da capital referência na área, atraindo pacientes até do exterior

O italiano Michele Cacioli, de 69 anos, há quatro décadas trabalha como missionário. Participa da Operação Mato Grosso, o que o levou a viver com a mulher no Brasil, onde nasceu o filho do casal. Após o filho sofrer um acidente, voltaram para a Itália, em busca de tratamento. Em junho retornaram, agora para atuar em Goiânia, em casa de apoio a pacientes do Tocantins e ...