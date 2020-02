Economia Saúde e produtividade na meta Empresas goianas adotam programas de incentivo à prática de exercícios físicos entre funcionários como forma de prevenir doenças e melhorar a disposição e o rendimento

Muitas empresas já descobriram que investir na saúde e no bem-estar de seus funcionários pode resultar em aumento da satisfação e da produtividade no trabalho. Para isso, elas estão criando programas internos subsidiados para incentivar a prática de atividades físicas entre os colaboradores, através de parcerias com empresas e profissionais especializados nestes serviços.O...