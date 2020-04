Economia Saúde defende manutenção de regras de isolamento

Representantes do setor empresarial devem se reunir hoje com o secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, para discutir a proposta de adoção de uma plataforma digital que ajude a controlar as atividades que tiverem o funcionamento liberado. Ontem, o secretário já sinalizou para o presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, que é contrário...