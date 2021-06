Economia Saída de Salles não muda política ambiental do governo, avaliam executivos Alvo de inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) por suspeita de favorecimento a empresários do setor madeireiro, Salles será substituído por Joaquim Pereira Leite

A troca no comando do Ministério do Meio Ambiente promovida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não deve alterar a política do governo federal nessa área, segundo executivos que comentaram o pedido de demissão de Ricardo Salles nesta quarta-feira (23). Alvo de inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) por suspeita de favorecimento a empresários do set...