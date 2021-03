Economia “Só vamos sair daqui quando o decreto for revogado”, diz manifestante que integra protesto na BR 153 Grupo interditou os dois sentidos da BR 153 nesta segunda-feira (15) e pede reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz

A negociação entre equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o grupo que está bloqueando, nesta segunda-feira (15), os dois sentidos da BR 153, na altura do Paço Municipal, em Goiânia, ainda não teve efeito. O protesto, que começou em frente ao prédio da Prefeitura de Goiânia, reivindica a liberação do funcionamento do comércio na capital. Parte das atividades econômicas não essenciais está suspensa em Goiânia como medida de e...