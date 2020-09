Economia Só dono de carro mais caro sentirá diferença com a nova gasolina Teste aponta economia no consumo de combustível em motores mais sofisticados, mas não em modelo popular

A nova especificação da gasolina comum disponível no país reduz o consumo dos carros, mas apenas donos de modelos mais sofisticados devem perceber alguma diferença no uso urbano. A conclusão é baseada em testes feitos pela reportagem em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia. Três modelos 2020 passaram pela avaliação: o popular Fiat Uno 1.0 Fire Attractive (R$ 45...