Economia Só 8% dos brasileiros conseguiram guardar algum dinheiro em 2018 Estudo aponta que população denomina como investimento compra de carro e de bens duráveis

No início do ano passado, uma pesquisa feita pela Anbima, a associação das empresas do mercado financeiro, mostrava que 56% dos entrevistados tinha interesse em poupar para investir nos 12 meses seguintes. Mas uma nova pesquisa feita agora pela entidade aponta para uma realidade bem diferente: apenas 8% da população economicamente ativa conseguiu guardar algum dinheiro p...