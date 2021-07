Economia Só 16% das empresas em Goiás já se adequaram às novas normas da LGPD Processo para garantir a proteção dos dados de clientes é complexo e exige adequações jurídicas e de sistema; punições começam em agosto

As empresas que não se adequarem às novas regras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estarão sujeitas a penalidades a partir deste mês de agosto. Apesar disso, um levantamento feito junto a 120 empresas do setor de serviços no Estado revelou que apenas 16% delas já haviam adequado seus processos. Especialistas alertam que as adequações exigem mudanças t...