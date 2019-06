Economia Ruralistas podem obter anistia de dívida de R$ 17 bilhões Com a mudança, o deputado Jerônimo Goergen diz que Bolsonaro poderá cumprir promessa de campanha feita ao agronegócio

Uma mudança no substitutivo da reforma da Previdência pode abrir brecha para que o perdão de dívidas do Funrural seja aprovado no futuro pelo Congresso. Segundo o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), a alteração foi negociada com o relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), antes da apresentação de seu relatório na Comissão Especial. O texto do governo impedia o perdão de...