Economia Ruralistas fazem pressão por volta de benefício Texto da reforma da Previdência acaba com isenção de pagamento sobre exportações, e bancada ruralista quer que item saia do projeto

Os ruralistas se juntaram aos policiais nas críticas à nova versão do relatório da reforma da Previdência. Sem conseguir um acordo com a equipe econômica, a bancada do agronegócio vai tentar derrubar no plenário da Câmara dos Deputados a retirada do fim da isenção da contribuição previdenciária para o exportador rural do texto da reforma da Previdência. Apesar de ter rece...