Economia Roteiros turísticos de Goiás serão incentivados As cidades goianas beneficiadas nesta primeira etapa do programa serão: Goiânia, Pirenópolis, cidade de Goiás, Alto Paraíso e Cavalcante

Goiás tem dois de seus roteiros turísticos incluídos no Projeto Investe Turismo, que irá disponibilizar R$ 1,3 milhão em recursos para acelerar o desenvolvimento e aumentar a competitividade dos municípios incluídos nestas rotas. O lançamento do programa foi feito ontem, durante um seminário em Goiânia, pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. As cidades goianas b...