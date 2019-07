Economia Rodrigo Maia reunirá deputados no sábado (6) para discutir reforma da Previdência Presidente da Câmara avalia que a proposta terá cerca de 325 votos favoráveis em plenário

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai reunir líderes partidários, dentre outros deputados, no sábado (6), para discutir a aprovação da reforma da previdência em plenário na próxima semana. Pelo Twitter, Maia afirmou que o Brasil “não pode esperar” pelo crescimento econômico que, segundo ele, passa pela reforma. “Amanhã me reunirei com líderes e depu...