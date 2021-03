Economia Rodízio em Goiânia levará em consideração fluxo de pessoas e atividades econômicas, diz secretário Capital terá novas regras de enfrentamento à Covid-19 para atividades econômicas a partir de segunda-feira (29)

O secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, afirmou, nesta sexta-feira (26), que o novo decreto com regras de restrições para atividades econômicas na capital propõe um rodizio modular de fechamento, com a definição de categorias que vão além do zoneamento geográfico. As definições, diz Pedroso, levam em consideração o fluxo de pessoas e as atividades econômicas. As inform...