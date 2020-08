Economia Roberto Azevêdo, diretor da OMC, é novo vice-presidente da PepsiCo Brasileiro deve assumir também novo posto de diretor de assuntos corporativos

A PepsiCo anunciou nesta quarta-feira (19) Roberto Azevêdo, atual diretor-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio), como novo vice-presidente executivo e diretor de assuntos corporativos. O brasileiro deve assumir o cargo em 1º de setembro. O novo posto de assuntos corporativos centraliza as relações da empresa com governos, reguladores, organizações internacion...