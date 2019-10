Economia Risco-país cai e se aproxima de quando Brasil tinha grau de investimento Movimentação aconteceu após a aprovação do texto base da reforma da Previdência no Senado

O CDS Brasil em 5 anos (custo do contrato de swap de default de crédito, na sigla em inglês), medida usada para calcular o risco-país, caiu para 127 pontos nesta quarta-feira (23), após a aprovação do texto base da reforma da Previdência no Senado. É a menor cotação desde 19 de setembro (118,5 pontos). O patamar se aproxima daquele de 2013, quando o Brasil tinha g...