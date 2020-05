Para o empresário Imad Esper, gestor da rede varejista Savan Calçados, alguns bancos hoje têm duas formas de ver seus clientes: antes e depois da Covid-19. Ele conta que teve um empréstimo pré-aprovado pelo banco onde mantinha um relacionamento de 27 anos antes da pandemia. Depois que o decreto estadual determinou o fechamento do comércio não essencial, Imad foi informado de que seu empréstimo foi cancelado por causa do aumento do risco da operação, já que suas lojas estavam fechadas.

“O banco entendeu que existe um alto risco de falência, mesmo a rede tendo um ativo valioso, seu estoque, que não é perecível e será vendido depois”, ressalta o empresário. Segundo ele, é preciso que as linhas anunciadas pelo governo sejam mais acessíveis. “De uma hora para outra passamos a ser maus clientes para eles, mesmo com um aval de 85% do governo federal”, avalia Imad.

O Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese) reservou R$ 40 bilhões para pagamento da folha de salários de pequenas e médias empresas, mas apenas 4% dos recursos foram usados. Os empresários também relatam dificuldades para o crédito junto à GoiásFomento. De acordo com a Agência, até 15 de maio, de R$ 48 milhões em propostas recebidas para as linhas emergenciais, 48% foram atendidas, num total de R$ 23 milhões contratados e apenas 20,7% foram negadas. Os principais motivos são a falta de capacidade financeira da empresa, garantias insuficientes e dívidas vencidas.

O presidente da Associação de Bancos (Asban), Mário Queiroz, lembrou que, no caso de linhas de crédito subsidiadas e operadas por bancos públicos, existe um delay entre o anúncio das medidas e a operacionalização pela instituição. Sobre a reclamação dos empresários quanto às dificuldades de acesso ao crédito, ele lembra que as instituições financeiras são intermediadoras de recursos e precisam ter cautela para não criarem uma situação de risco sistêmico. Além disso, cada banco tem sua política operacional. “Não existe um fechamento ao crédito, mas um cuidado maior diante das incertezas do momento no mundo todo”, avalia.

Queiroz também ressaltou que os bancos estão empenhados em promover boas renegociações de dívidas para ajudar a ajustar os fluxos financeiros.