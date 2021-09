Economia Risco de calote da Evergrande derruba Bolsas pelo mundo Ibovespa recua 2,33% e mercado lembra crise imobiliária de 2008; dívidas da gigante chinesa da construção chegam a R$ 1,89 trilhão

O temor de um calote bilionário da Evergrande, uma gigante do mercado imobiliário chinês, derrubou Bolsas pelo mundo, provocando um mergulho no pregão no Brasil. O Ibovespa, principal índice da B3, recuou 2,33%, e fechou com 108.843 pontos. O dólar subiu 0,81%, cotado a R$ 5,3320.Nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caíram 1,78%, 1,70% e 2,19%, respe...