Economia Rio Verde terá voos diretos para São Paulo a partir de fevereiro Os detalhes dos novos voos foram definidos nesta tarde em reunião do governador Ronaldo Caiado com representantes da Gol e da Infraero

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quarta-feira (15) que o município de Rio Verde, no Sul do Estado, terá voos diretos para o aeroporto de Guarulhos, na cidade de São Paulo. A rota deve começar a ser operada a partir de 1º de fevereiro. Os detalhes dos novos voos foram definidos nesta tarde em reunião do governador com representantes da empresa aérea Gol e ...