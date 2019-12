Economia Rio Verde terá voo para Guarulhos a partir de fevereiro de 2020 Segundo a Gol, serão seis voos por semana

A partir de 3 de fevereiro de 2020, a GOL Linhas Aéreas vai disponibilizar seis voos por semana ligando as cidades de Rio Verde e Guarulhos (SP). Os bilhetes já estão à venda no aplicativo, no site www.voegol.com.br, nas lojas VoeGol e nas agências de viagem. Confira os horários no quadro abaixo. O acordo de CPA (Capacity Purchase Agreement, em inglês) entre a ...