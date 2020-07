Economia Rio Verde recebe segunda parcela do auxílio emergencial para combate da Covid-19 Segundo o portal da transparência, até agora foram repassados R$ 14.696.201,14, dos quais R$ 1.706.499,94 são destinados a despesas com Saúde e Assistência Social no combate ao coronavírus

A prefeitura de Rio Verde anunciou, nesta quinta-feira (16), que recebeu a segunda parcela do auxílio emergencial repassado pela União para o enfrentamento da Covid-19. Segundo o portal da transparência, até agora foram repassados R$ 14.696.201,14, dos quais R$ 1.706.499,94 são destinados a despesas com Saúde e Assistência Social no combate ao coronavírus. No total s...