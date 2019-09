Economia Rio Verde possui o segundo maior rebanho de suínos do País Plantel é composto por 760 mil animais; munícipio só perde para Toledo (PR)

O município de Rio Verde possuí o segundo maior plantel de suínos no Brasil, com mais de 760 mil cabeças, atrás apenas de Toledo (PR), de acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal de 2018 divulgada nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Além do grande número de suínos, a cidade também foi destaque na criação de gal...