Economia Rio Verde é o primeiro município no País a receber 5G para o agronegócio Projeto foi fruto de uma parceria do Governo de Goiás com uma empresa de tecnologia

Voltado para o agronegócio, foi lançado nesta quinta-feira (3) em Rio Verde a rede de internet móvel de quinta geração (5G) em caráter experimental. O município do Sudoeste goiano é o primeiro no País a receber tecnologia exclusiva para esse segmento. Iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), a ativação do 5G foi feita pela o...