Economia Rio Quente anuncia suspensão das operações Complexo terá as atividades suspensas até 30 de abril, segundo comunicado da Aviva

A Aviva, que é responsável pelas operações dos parques e resorts Rio Quente, anunciou nesta sexta-feira (20) que decidiu suspender temporariamente atividade do complexo turístico em Goiás. A suspensão, conforme anunciado, deve durar de domingo (22) até 30 de abril e ocorre em virtude da prevenção ao avanço do coronavírus. Por decreto do governo estadual, public...