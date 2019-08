Economia Ricos são os mais beneficiados Contribuintes com maiores rendimentos abateram R$ 44,4 bilhões em despesas com saúde na declaração de 2018; na educação eles também são os mais contemplados

Mais da metade das deduções de gastos com saúde do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é concedida a contribuintes que ganham acima de dez salários mínimos ao mês. Levantamento feito pelo Estadão/Broadcast a partir de dados da Receita Federal mostra que os 19,7% mais ricos entre os declarantes abateram R$ 44,4 bilhões em despesas com saúde na declaração de 2018, que co...