Economia 'Revolução que está por vir é a maior que a indústria já teve', diz presidente da GM Para presidente da GM na América do Sul, novas tecnologias mudaram completamente a cara do setor e o carro autônomo já é quase uma realidade

Em meio à maior transformação de sua história - que passa por reaprender a fazer automóveis e a transformar seu produto de um bem de alto valor que fica boa parte do tempo na garagem a um bem de prestação de serviços compartilhados -, a indústria automobilística busca uma receita para manter-se no rol das mais poderosas do mundo. Dar o salto necessário para a pass...