Economia Revitalização é vista como estratégica aos negócios

Presidente do Sindicato dos Corretores de Moda de Goiás (Sindasgo), Lu Montenegro comemora o ressurgimento da Bernardo Sayão. ‘É uma avenida mais ampla, muito conhecida no mercado de atacado nacional, é referência”, destaca. Ela estima em média de 30% a 40% a mais de marcas em relação ao período de menor movimento do local. Para que a tendência positiva prossiga, Lu ...