Economia Revisões de contas externas em curto espaço de tempo geram insegurança, diz Maia O presidente da Câmara dos Deputados completou afirmando que não estava questionando o mérito das decisões, mas destacou que o problema é o tempo entre elas

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira, 4, que as revisões que alteraram as contas externas do Brasil em um curto espaço de tempo geram insegurança e desconfiança por parte do investidor. Maia acrescentou, porém, que não estava questionando o mérito das decisões, mas destacou que o problema é o tempo entre ...