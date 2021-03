A maior oferta de produtos na internet tem auxiliado trabalhadores que buscam uma fonte de renda. Mesmo com alta no dólar, vem de e-commerce internacional os produtos que o importador Danilo Augusto Batista Magalhães consegue revender pelas redes sociais na In9 Importados.

Ele fez curso em 2019 para aprender a importar e vender pelas redes sociais e começou a oferecer apenas para amigos e parentes. Roupas, relógios, vitaminas estão entre os itens. “No começo, era só um complemento de renda, trabalhava com loja de confecção de jeans e tenho minha profissão de engenheiro civil.” O extra se tornou mais sério e o gosto por comprar de marcas estrangeiros famosas passou a ser boa fonte de renda.

Tem clientes em São Paulo, Amazonas, Pará, que ao invés de realizarem a compra em site internacional sozinhos aproveitam os conhecimentos que ele possui. “São vários os sites americanos que vendem para consumidor final, como Amazon, Walmart, compro lá, recebo em casa pagando taxa e revendo pelo Instagram, Facebook e WhatsApp”, descreve.

A instabilidade nas vendas também ocorre e o trabalho maior é de pesquisar nos sites as melhores ofertas para que mesmo com o preço do dólar a compra compense. “São muitos produtos exclusivos, que não têm no Brasil. Um tênis diferente, brinquedos colecionáveis, que não é distribuído no Brasil, e vou por essa lado do que é diferente.”