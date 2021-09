Economia Reunião para impulsar edital do leilão do 5G foi cancelada Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o encontro deve ser remarcado para semana que vem

A reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), para a deliberação final do edital do 5G, que estava marcada para esta sexta-feira (10), foi cancelada. Segundo o órgão, o encontro deve ser remarcado para semana que vem. Havia expectativa de uma apresentação de agenda positiva pelo governo, com fala do ministro das Co...