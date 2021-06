Economia “Retrato da desigualdade socioeconômica”, diz Mourão sobre 500 mil mortes por Covid-19 O vice-presidente afirmou que a vacinação no Brasil “está de acordo com o restante do mundo”

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (21) que as mortes causadas pela Covid-19 são um “retrato da desigualdade socioeconômica” do país. Deu a declaração quando questionado sobre a marca de 500 mil mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. “É muito triste você perder essa quantidade de vida [500 mil pessoas], é uma ...