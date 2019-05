Economia Retraçãodo PIB no 1º trimestre é apontada

Confirmando o pessimismo do mercado, a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) calculada mensalmente pelo Banco Central mostrou nova retração da economia brasileira em março. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou 0,28% no terceiro mês do ano em relação a fevereiro, já desconsiderando os efeitos de calendário.O indicador já havia caído 0,98% em ...