Economia Retorno do horário de verão ganha apoio de entidades do ramo de energia elétrica Programa foi revogado em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, sob o argumento de que já não garantia grande economia de energia

Um documento elaborado por entidades ligadas ao setor elétrico defende o retorno do horário de verão como medida emergencial para enfrentar a crise energética. As associações pregam ainda que, no longo prazo, o governo deve priorizar o incentivo à eficiência energética para reduzir o risco de novas crises. O horário de verão foi extinto em 2019 pelo presidente Jair B...