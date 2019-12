Economia Retorno com geração distribuída pode subir para 5 anos Goiânia está entre as capitais com payback mais atrativo para projetos no País, mas mudanças preocupam o setor

Os projetos de energia solar encontram em Goiás um mercado receptivo, com tarifa alta de energia e sol praticamente o ano inteiro. O resultado é que o retorno para quem investe em geração distribuída é de três anos no caso de residências. Porém, com as mudanças propostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que estão em consulta pública até o fim do mês, o...