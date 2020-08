Economia Retomada deve ser lenta e gradual Complexidade da cadeia que envolve o setor e políticas públicas contra a pandemia retardam retorno; donos de hotéis dizem sofrer pressão de turistas por reabertura

A crise econômica atingiu em cheio o turismo goiano. Cidades que têm no setor a principal atividade econômica chegaram a ser completamente fechadas, como Pirenópolis e Caldas Novas. Grandes eventos e festas tradicionais, como a Romaria do Divino Pai Eterno de Trindade e a temporada turística no Rio Araguaia, foram cancelados nos últimos quatro meses. Dados do Observatóri...