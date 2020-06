Alcançar o índice de isolamento social de 50% nas próximas duas semanas é fator fundamental para que a Prefeitura de Goiânia decida sobre a retomada das atividades econômicas na capital. A secretária de Saúde do município, Fátima Mrué, disse nesta sexta-feira (5), em coletiva de imprensa, que as condições epidemiológicas atuais não favorecem o afrouxamento das regras em vigor. Hoje, foram registrados 150 novos casos de Covid-19 na capital, somando 2.560 testes positivos para a doença. Ao todo, 76 moradores de Goiânia já morreram por causa de complicações provocadas pela Covid-19.

No entanto, atingir o patamar desejado de isolamento social será um grande desafio em meio ao aumento de casos da doença e também da pressão de empresários para reabertura do comércio em geral. A última vez que Goiânia registrou índice de 50% de isolamento foi no dia 21 de abril. Segundo dados da empresa In Loco de monitoramento de geolocalização por telefonia, na quinta-feira (4), a capital registrou 35% de isolamento social, o pior resultado desde a publicação dos primeiros decretos estaduais, em março, com restrições para o funcionamento de atividades sociais e econômicas, que atingiu todos os municípios de Goiás.

Uma das estratégias da Prefeitura para alcançar o índice de 50% será adiantar os feriados dos dias 12 e 24 de outubro para as próximas duas semanas. Nas datas são celebrados o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Aniversário de Goiânia, respectivamente. Nesta quinta-feira (11), é feriado de corpus christi e o Paço deve declarar ponto facultativo na sexta-feira (12). “Teremos cautela nesta antecipação, porque em alguns casos existem vinculações com o governo federal. Mas acreditamos que teremos bom resultado. Só na Prefeitura, 8 mil pessoas deixarão de circular. Teremos definição certa na segunda-feira (8)”, diz Paulo Ortegal, secretário de Governo da Prefeitura de Goiânia.

Entretanto, o histórico de isolamento social de abril e maio mostra que, sem apoio da população, a medida pode ter sucesso apenas no dia do feriado. Segundo a In Loco, nos dias 10 (Sexta-feira da Paixão) e 21 de abril (Tiradentes), o índice chegou a 51,7% e 50,5%, respectivamente. No entanto, em 1º de Maio (Dia do Trabalhador), o porcentual ficou em 46,5%. Os dados oficiais apresentados pela Prefeitura ontem apontam que o isolamento social em Goiânia está atualmente em 36%. O melhor resultado foi registrado no dia 17 de março, quando a cidade teve 69% de isolamento social.

Fátima afirma que o cenário atual de movimentação de pessoas pela a cidade é favorável para que a doença se espalhe de forma mais rápida e pode provocar o colapso do sistema de saúde. Apesar de a secretaria tentar ampliar a capacidade de atendimento, a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados ao tratamento de pessoas com Covid-19 está em 78%. Nas enfermarias, 93% dos leitos estão ocupados. Fátima disse ainda que o escalonamento de horários para a abertura do comércio autorizado a funcionar não atingiu o objetivo esperado, que era evitar a circulação de pessoas em aglomerações.

Comércio

A Prefeitura de Goiânia já havia liberado desde segunda-feira (1º) o funcionamento de mercados municipais, imobiliárias e treinos de futebol. Entre os mercados, não está permitido o funcionamento do Centro Comercial Popular da Rua 4 e do Mercado Aberto, localizado na Avenida Paranaíba. Por enquanto, as atividades já flexibilizadas continuarão em funcionamento. Mas, segundo Fátima, se a contaminação por Covid-19 aumentar na capital, a estratégia de fechamento total será utilizada.

Segundo a secretária, o plano de retomada das atividades comerciais e sociais na cidade continuará a ser construído para “estar pronto quando a doença estiver em declínio”. Além do isolamento, a prefeitura apostará na conscientização da população e maior presença de fiscais nas ruas da cidade.