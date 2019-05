Economia Reter CNH por dívida gera controvérsia Magistrado alerta que recurso previsto no novo Código do Processo Civil não se aplica a todo caso; em um ano, 15 ações foram julgadas pelo TRT

O pedido de apreensão e proibição de renovação da Carteira de Habilitação Nacional (CNH) do devedor C.A.P.M.J. foi deferido em sentença da juíza substituta Sara Lucia Davi Sousa, da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, numa das mais recentes decisões sobre o tema em primeiro grau. Muitas delas resultam em recursos no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que em maio de ...