Economia Resultado é o melhor em 5 anos

Somente a receita tributária do Estado, que inclui ICMS, IPVA, ITCD e outros tributos, teve alta de 10,32% de janeiro a maio deste ano se comparada com o mesmo período de 2018. Esse resultado é o melhor já apresentado por Goiás nos últimos cinco anos tanto pela variação positiva quanto pelo valor total arrecadado. De acordo com dados da Secretaria da Economia, atingiu R$ 7,80...