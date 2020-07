Economia Restituição do 3º lote do Imposto de Renda cai na conta nesta sexta-feira (31) De acordo com o fisco, a verba será disponibilizada para 3.985.007 contribuinte

A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (31), R$ 5,7 bilhões do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2020. De acordo com o fisco, a verba será disponibilizada para 3.985.007 contribuintes. O valor deverá cair na conta indicada no envio da declaração, cujo prazo terminou em 30 de junho. Do total pago neste lote, informa a Receita, R$ 2.056.423.3...